Vaccinul pneumococic, inclus pe lista medicamentelor gratuite In sedinta de Guvern de joi s-a aprobat includerea pe lista medicamentelor gratuite a vaccinului pneumococic. Este vorba despre vaccinul pneumococic polizaharidic cu 23 de valente, destinat prevenției bolilor pneumococice. ”La propunerea Comitetului National de Vaccinare si avand in vedere particularitatile epidemiologice nationale, lista medicamentelor gratuite a fost extinsa cu un nou vaccin pentru a […] The post Vaccinul pneumococic, inclus pe lista medicamentelor gratuite appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

