Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a autorizat vineri depozitarea vaccinului impotriva Covid-19 produs de Pfizer/BioNTech la temperaturi de congelator, adica mai mari decat cele autorizate pana in acest moment, ceea ce va facilita distribuția acestuia, transmite Agerpres.

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) anunta intr-un comunicat ca a ”emis un aviz pozitiv care sa permita transportul si depozitarea flacoanelor de vaccin la temperaturi cuprinse intre -25°C si -15°C (adica la temperatura congelatoarelor farmaceutice standard) pe o perioada unica de doua saptamani”.

- Danemarca a decis sa prelungeasca cu trei saptamani suspendarea campaniei de vaccinare cu serul de la AstraZeneca, deși serul a fost declarat „sigur și eficient” de catre Agenția Europeana a Medicamentului și Organizația Mondiala a Sanatații.

- Danemarca a decis sa prelungeasca cu trei saptamani suspendarea campaniei de vaccinare cu serul de la AstraZeneca, deși serul a fost declarat „sigur și eficient” de catre Agenția Europeana a Medicamentului și Organizația Mondiala a Sanatații. Totodata, EMA a transmis joi ca divizia sa de siguranța a…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni seara, ca autoritatile din Romania vor lua decizii, daca este cazul, in privinta vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19, in functie de hotararile pe care le va lua la randul sau Agentia Europeana a Medicamentului. Barna a explicat ca in Romania nu au existat…

- In campania de vaccinare din Romania este utilizat vaccinul dezvoltat de Pfozer/BioNTech. Deși țara noastra a primit și doze de vaccin de la compania farmaceutica Moderna, acestea inca nu sunt utilizate in procesul de imunizare in masa a populației. Specialiștii explica care sunt diferențele dintre…

- Autoritatea sanitara finlandeza a recomandat miercuri distantarea la 12 saptamani a intervalului dintre cele doua doze ale vaccinurilor impotriva COVID-19, asa cum a procedat si Marea Britanie, apreciind ca acest demers va permite cresterea numarului de vaccinari fara a afecta eficacitatea acestora,…

- "Dupa cum stiti, vaccinul AstraZeneca este in etapele finale ale procedurii de aprobare de catre Agentia Europeana a Medicamentului. Daca vor fi intrunite toate conditiile, Agentia Europeana a Medicamentului poate recomanda acordarea autorizatiei de lansare pe piata pana la sfarsitul acestei saptamani.…