Vaccinul Pfizer este eficient 95% şi nu produce efecte adverse, arată studiile finale O analiza finala a studiului de faza 3 a vaccinului anti-COVID produs de Pfizer si BioNTech arata ca acesta a fost 95% eficient in prevenirea infectiilor, chiar si la adultii in varsta, si nu a cauzat probleme serioase de siguranta, a declarat compania azi, potrivit CNN, citat de Digi24. In cadrul studiilor au fost raportate 170 de cazuri de infectie cu coronavirus in randul voluntarilor care au luat parte la teste. Dintre aceste cazuri, 162 de infectii au fost la persoane carora li s-a administrat placebo sau vaccinuri cu solutie… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

