Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat in conditii reale in Israel si publicat joi a relevat faptul ca vaccinul Pfizer/BioNTech are o eficacitate de 97% impotriva cazurilor simptomatice si a formelor grave de COVID-19. Aceste constatari imbunatatesc datele deja cunoscute cu privire la proprietatile vaccinului, informeaza…

- Agentia americana a medicamentului (FDA) a confirmat miercuri o eficienta cuprinsa intre 81,7% si 87,6% a vaccinului inr-o singura doza impotriva covid-19 Johnson & Johnson, in documente pe care le-a facut publice cu doua zile inainte de o reuniune a Comitetului sau consultativ in vederea unei autorizari…

- 661.062 de romani au fost vaccinați de la debutul campaniei, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 anunța ca, potrivit datelor furnizate…

- Vaccinurile produse de companiile Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca pot fi administrate persoanelor care sufera de boli autoimune, scrie Ministerul Sanatații intr-o postare pe Facebook. Conform strategiei naționale de vaccinare, acești pacienți se pot vaccina in etapa a II-a.Inainte de vaccinare,…

- In acest test clinic care a implicat 44.000 de voluntari, eficienta vaccinului impotriva covid-19 este de 66% in America Latina si de 57% in Africa de Sud, o tara in care se afla in circulatie o varinata SARS-CoV-2 deosebit de ingrijoratoare. Este vorba despre o eficienta mai mica decat a vaccinurilor…

- Vaccinul dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania farmaceutica AstraZeneca si de Universitatea Oxford ar putea sa primeasca autorizatia pentru utilizare in Elvetia in aceasta luna, a anuntat sambata cotidianul NZZ, citand doua surse care au preferat sa ramana anonime, informeaza Reuters. Potrivit…

- Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de companiile farmaceutice Pfizer/BioNTech a fost autorizat in Elveția, a anunțat autoritatea de reglementare sanitara Swissmedic. „Dupa o examinarea meticuloasa a informatiilor disponibile, Swissmedic a concluzionat ca vaccinul contra Covid-19 al Pfizer/BioNTech este…

- O infirmiera din Toronto si o octogenara din Quebec au devenit luni primele persoane care s-au vaccinat anti-Covid in Canada, intr-o campanie de vaccinare istorica in toata tara, scrie AFP. Injectia primita de Anita Quidangen intr-un spital din Toronto, retransmisa in direct de televiziuni,…