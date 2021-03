Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romanii care sufera de obezitate și sperau sa se vaccineze pentru a scapa de eventualele efecte nocive ale coronavirusului. Cercetatorii italieni au descoperit ca imunizarea nu are aceeași eficacitate in cazul persoanelor cu obezitate. Citește și: SONDAJ CURS - PNL isi…

- Primele date ale studiului arata ca angajații din sanatate care sufera de obezitate au produs doar jumatate din cantitatea de anticorpi pe care au dezvoltat-o cei sanatoși. Cercetatorii de la Istituti Fisioterapici Ospitalieri din Roma au evaluat reacția anticorpilor dupa rapel in cazul a 248 de lucratori…

- Vaccinurile produse de companiile Pfizer-BioNTech, Moderna si AstraZeneca-Oxford pot fi administrate persoanelor care sufera de diabet, indiferent de tipul de diabet, a anunțat marți Ministerul Sanatatii. ”Da, vaccinurile produse de companiile Pfizer-BioNTech, Moderna și AstraZeneca-Oxford pot fi administrate…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca persoanele care sufera de boli autoimune se pot vaccina anti Covid cu serurile Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca. Redam mesajul ministerului Sanatații, publicat pe facebook: „Da, vaccinurile produse de companiile Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca pot…

- Incepand cu 28 ianuarie se reprogrameaza cu 10 zile toate persoanele din categoria personalului esențial pentru doza 1, pentru a nu afecta doza de rapel și vaccinarea persoanelor vulnerabile – bolnavi cronici și persoane peste 65 de ani, a anunțat marți medicul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului…

- Noile studii publicate marți ofera dovezi liniștitoare ca persoanele care s-au vaccinat anti-Covid-19 sunt protejate impotriva noilor variante ale virusului, transmite CNN . Doua echipe de cercetatori au testat doua dintre noile tulpini ale coronavirusului in contact cu plasma preluata de la persoanele…

- Cercetarea, elaborata de Institutul national de sanatate si asistenta sociala din Finlanda (National Institute for Health and Welfare - THL), a investigat 867 de adulti testati pozitiv pentru COVID-19 in primavara si releva ca 792 dintre ei (91,3%) inca aveau anticorpi neutralizanti in sange la cel…