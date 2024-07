Vaccinul pentru zona zoster poate reduce riscul de demență Vaccinul pentru zona zoster poate contribui la reducerea riscului de demența, arata un studiu publicat in revista Nature Medicine. Zona zoster este o afecțiune necontagioasa, provocata de virusul varicelo-zosterian responabil de varicela (varsat de vant). Astfel, persoanele, care au facut varicela in copilarie, pot sa faca zona zoster la maturitate. Explicația? Virusul poate sa ramana […] The post Vaccinul pentru zona zoster poate reduce riscul de demența appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apetitul romanilor pentru junk-food, fast-food, nu a ramas neobservat de marile lanțuri internaționale de restaurante, dupa succesul local al McDonald și KFC, care i-au inspirat pe investitori. Marele lanț de restaurante fast-food Wendy’s a anunțat planurile de a intra in Romania și are in strategie…

- Exporturile de țiței rusesc au inregistrat o scadere semnificativa in perioada 1-7 iulie, conform datelor furnizate de Bloomberg. Acest declin este cel mai sever inregistrat de dinaintea invaziei Ucrainei, in 2022. Indicatorul mai puțin volatil, exporturile de țiței rusesc pe o perioada de patru saptamani,…

- Virusul gripei aviare, detectat in mai multe ferme de vaci de lapte din SUA, ar fi facut saltul ”periculos”, devenind capabil sa poata infecta oamenii prin respirație, transmite Sky News. Virusul H5N1, frecvent la pasari, a fost confirmat pana acum la bovine in peste 100 de ferme din 12 state din SUA.…

- O dezvoltare ingrijoratoare pentru lumea securitații cibernetice, utila – poate, de speriat – sigur! Cercetatorii au creat un virus de calculator care folosește inteligența artificiala ChatGPT pentru a se disimula și a se raspandi in mod eficient. Acest virus sofisticat, denumit „cancer sintetic” de…

- Deși „Legea Mirosurilor” a fost promulgata acum cațiva ani, punerea in aplicarea a acesteia intarzie. Scopul acestei masuri a fost sa reduca disconfortul olfactiv al cetațenilor, dar prevederile sale raman neaplicate. Legea respectiva (Legea 123/2020) prevede in mod limpede ca Guvernul are obligația…

- Deși „Legea Mirosurilor” a fost promulgata acum cațiva ani, punerea in aplicarea a acesteia intarzie. Scopul acestei masuri a fost sa reduca disconfortul olfactiv al cetațenilor, dar prevederile sale raman neaplicate. Legea respectiva (Legea 123/2020) prevede in mod limpede ca Guvernul are obligația…

- Un vaccin combinat, testat de compania Moderna, pe persoane cu varste de 50 de ani și peste, ofera rezistența crescuta la gripa și Covid-19. Potrivit companiei, vaccinul combinat a fost testat pe cateva mii de oameni. El ”a declanșat un raspuns imunitar mai mare”, comparativ cu vaccinul antigripal și…

- Deținatorii de iPhone și Android trebuie sa fie foarte atenți la site-urile pe care le acceseaza, daca vor sa pastreze in siguranța datele personale. Un virus nou ataca dispozitivile și are capacitatea de a fura de la date de autentificare, pana la mesaje text. Virusul nou, care afecteaza utilizatorii…