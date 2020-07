Vaccinul experimental, care a fost licentiat catre compania farmaceutica britanica AstraZeneca, a provocat un raspuns imunitar in studiile clinice preliminare, potrivit datelor publicate luni, care sustin sperantele ca acesta va putea fi utilizat de la sfarsitul anului 2020. ”Tinta de sfarsit al anului pentru inceperea distribuirii vaccinului este posibila, dar nu exista nicio certitudine pentru ca trebuie sa se intample trei lucruri”, a declarat Sarah Gilbert la BBC Radio. Aceasta a spus ca trebuie sa se dovedeasca in studiile clinice finale ca vaccinul are efect, acesta sa fie produs in cantitati…