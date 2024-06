Compania Moderna a anunțat ca va depune cerere la Food an Drug Administration pentru aprobarea accelerata a vaccinului experimental pe care l-a conceput pentru cancerul de piele, administrat in combinație cu terapia Keytruda de la Merck. Ultimele rezultate privind vaccinul de la Moderna, administrat cu produsul Keytruda al Merck, au fost prezentate la reuniunea anuala […] The post Vaccinul pentru cancerul de piele, in aprobare accelerata, in SUA appeared first on Puterea.ro .