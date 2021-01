Stiri pe aceeasi tema

- Lumea se afla in pragul unui „eșec moral catastrofal” in privința repartizarii vaccinurilor COVID-19, a declarat șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care a cerut țarilor și producatorilor sa distribuie dozele intr-un mod mai echitabil in intreaga lume, a relatat agenția Reuters. Directorul…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat luni ca lumea este in pragul unui „esec moral catastrofal” al distributiei vaccinurilor, transmite Reuters. Tedros a cerut tuturor tarilor si producatorilor sa repartizeze mai echitabil dozele de vaccin…

- OMS avertizeaza ca lumea este in pragul unui ”eșec moral catastrofal” al distribuției vaccinurilor anti COVID-19. „Este autodistructiv!” OMS, avertisment crunt. Bataia pe dozele de vaccin va aduce eșecul Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a facut apel la comunitatea internationala "sa nu inchida ochii" si sa regaseasca "simtul binelui comun" in fata crizei sanitare declansata de virusul Covid-19. "Nu putem negocia cu COVID-19 si nici nu putem inchide…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a facut apel luni la comunitatea internationala “sa nu inchida ochii” si sa regaseasca “simtul binelui comun” in fata pandemiei de COVID-19, relateaza agerpres . “Nu putem negocia cu COVID-19 si nici nu putem…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat duminica seara ca a intrat in carantina dupa ce a fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv pentru COVID -19, precizand ca nu are niciun simptom al bolii, relateaza AFP.Citește…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat duminica seara ca a intrat in carantina dupa ce a fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv pentru COVID -19.

- Compania Moderna pregateste lansarea oficiala a posibilului sau vaccin pentru Covid 19, primind deja 1,1 milioane de dolari de la guverne, potrivit raportului financiar trimestrial publicat joi de compania americana de biotehnologie, transmite Reuters, potrivit Romania TV.Compania din Cambridge, Massachusetts,…