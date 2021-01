Stiri pe aceeasi tema

- Anticorpii generați de vaccinul dezvoltat de Moderna ar oferi o protecție de cel puțin doi ani impotriva noului coronavirus, a declarat joi directorul executiv al companiei americane, Stephane Bancel.

- Compania Moderna Inc intentioneaza sa livreze anul acesta intre 600 de milioane si 1 miliard de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19, a afirmat joi directorul executiv Stephane Bancel, relateaza Reuters și Agerpres. Bancel a precizat ca Moderna are comenzi pentru 500 de milioane de doze din vaccinul…

- Colonelul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, e evidențiat, intr-o conferința de presa susținuta marți, cum va decurge a doua etapa de vaccinare anti-Covid-19 in Romania in care se vor putea vaccina și alți romani in afara personalului angajat in spitale. „Pe 26 decembrie…

- Romania are asigurate peste 10 milioane de doze de vaccin in cadrul contractului semnat de Comisia Europeana cu Pfizer-BioNTtech, se arata intr-un comunicat al Platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, RoVaccinare. Acestea ajung pentru vaccinarea a 5 milioane de…

- Polonia ar trebui sa poata administra 3,4 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 pe luna, a declarat principalul consilier al premierului, in contextul in care serviciile de sanatate se pregatesc pentru ceea ce ar urma sa fie cea mai mare provocare logistica dintotdeauna, relateaza Reuters. Romania…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat, miercuri, ca a fost semnata o plata externa de 12 milioane de euro catre Comisia Europeana, reprezentand avansul pentru vaccinul anti-covid.“Toți romanii trebuie sa știe! Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin COVID-19, in suma…