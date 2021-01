Vaccinul Moderna a fost avizat pentru UE

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinului impotriva COVID-19, produs de Moderna in Uniunea Europeana, a fost avizat de EMA (European Medicines Agency) care recomanda autorizarea acestuia. EMA s-a reunit miercuri pentru a doua oara saptamana aceasta, cu scopul de a lua o decizie cu privire la autorizarea vaccinului Moderna. Autorizarea…

- European Medicines Agency (EMA) recomanda autorizarea vaccinului impotriva Covid produs de Moderna in Uniunea Europeana, relateaza Mediafax. Citește și: Cum a lasat Israelul lui Netanyahu lumea in urma in cursa vaccinurilor: operațiune masiva 27/7 pe STADIOANE; dozele libere, folosite la tineri…

- Bio Farma, compania farmaceutica indoneziana, a anunțat faptul ca datele preliminare a rezultatelor din studiul clinic desfașurat asupra vaccinului produs de compania chineza Sinovac releva o eficacitate de pana la 97%. „Echipa noastra care conduce studiul clinic a constatat, in termen de o luna, ca…

- ”Cererea oficiala” a fost depusa la EMA luni, a anuntat intr-un comunicat compania germana BioNTech, asociata cu laboratorulamerican Pfizer, dupa ce rezultatele testelor clinice la scara mare au aratat o eficienta de 95% a vaccinului lor.

- Alianta Pfizer/BioNTech a anuntat miercuri ca acest vaccin este eficient 95% si ca nu are efecte secundare importante. Anuntul de vineri a fost ”salutat” de pietele financiare, unde actiunile Pfizer au crescut cu 2%, iar ale BioNTech cu 5% in tranzactii prebursiere. Pfizer se asteapta ca FDA sa-i acorde…

- Pfizer a anuntat vineri ca a depus o cerere, la Agentia Americana a Alimentelor si Medicamentelor (Food and Drug Administration, FDA), in vederea unei autorizari de urgenta (EUA) a punerii pe piata in Statele Unite a vaccinului candidat impotriva covid-19 pe care l-a dezvoltat impreuna cu societatea…

- Compania americana Moderna a finalizat, joi, inscrierea celor 30.000 de participanți la studiul vaccinului de faza 3 Covid-19. 42% din totalul participanților la studiul de Faza 3 COVE provin din grupuri ce prezinta un risc medical ridicat, scrie CNN.Moderna este prima companie care a inceput studiile…

- Remdesivirul, medicamentul celor de la Gilead, nu are niciun efect ori are un efect redus in cazul sanselor de supravietuire a pacientilor cu COVID-19. De asemenea, medicamentul folosit si in Romania nu a redus durata spitalizarii pacientilor infectati cu noul coronavirus, arata studiul Organizatiei…