Uitata cu desavarsire sau trecuta in plan secund dupa declansarea pandemiei de Covid-19, gripa sezoniera continua sa-i preocupe pe specialisti, in conditile in care anual mor sute de mii de oameni din cauza bolii. Realizarea unui vaccin comun pentru toate tipurile de gripa a fost privita mult timp cu rezerve, insa un grup de oameni de stiinta este aproape de o mare reusita.