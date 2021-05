Stiri pe aceeasi tema

- ”Vom continua probabil sa administram prime doze pana la inceputul lunii iunie, dar asta este tot. AstraZeneca va fi abandonat”, a declarat ministrul austriac al Sanatatii, Wolfgang Muckstein, la un post TV. Ministrul a evocat reticența populatiei fața de administrarea serului din cauza riscului apariției…

- Evocand probleme cauzate de intarzieri ale livrarilor si reputatia proasta a acestui ser, Austria va inceta sa mai utilizeze vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca, informeaza AFP, citata de Agerpres . Anunțul facut de autoritațile austriece vine dupa decizii similare adoptate de Danemarca…

- Austria va inceta sa mai utilizeze vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca, evocand probleme cauzate de intarzieri ale livrarilor si reputatia proasta a acestui ser, dupa decizii similare adoptate de Danemarca si Norvegia, care si-au justificat alegerile prin riscurile rare – dar grave…

- Danemarca a raportat sambata doua cazuri de cadre medicale descoperite cu cheaguri de sange și hemoragie cerebrala dupa vaccinarea cu serul AstraZeneca, informeaza Hotnews , care citeaza Reuters. Potrivit sursei citate, un angajat al autoritații care gestioneaza spitalele publice din Copenhaga a murit.…

- Germania, Franta si Italia au declarat luni ca vor opri administrarea vaccinului dezvoltat de AstraZeneca impotriva COVID-19 dupa ce mai multe tari au raportat posibile efecte secundare grave, in timp ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat ca nu a fost stabilita nicio legatura de tip cauza-efect.…

- Potrivit agenției, femeia avea un numar scazut de trombocite și cheaguri și in vasele de sange mici și in cele mari, precum și hemoragii. Campaniile europene de vaccinare au fost afectate in ultimele saptamani de informații privind tromboze la persoane imunizate cu produsul AstraZeneca, scrie Hotnews…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat vineri ca ‘nu exista vreun motiv pentru a nu utiliza’ vaccinul anti-COVD-19 de la AstraZeneca, dupa ce mai multe state europene au anuntat, din motive de precautie, ca au suspendat administrarea sa, informeaza AFP . ‘Da, ar trebui sa continuam sa utilizam…