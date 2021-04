Stiri pe aceeasi tema

- Primele 60.000 de doze de vaccin anti-COVID Johnson&Johnson au ajuns miercuri dimineata in Romania, in conditiile in care compania a anuntat ca isi va limita distribuirea in Europa pana la finalizarea anchetei in derulare in SUA, unde au fost inregistrate cazuri de tromboza si un deces dupa administrarea…

- Vaccinul Johnson&Johnson a ajuns in Romania, transmit autoritațile. In aceasta dimineața, in jurul orelor 6.40, au intrat in țara primele 60.000 de doze de vaccin Johnson&Johnson, prin Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II. ”Menționam ca, pana in prezent, in Uniunea Europeana au fost autorizate…

- Pana in prezent, in Uniunea Europeana au fost autorizate patru vaccinuri impotriva COVID 19: Comirnaty Pfizer , Moderna, Vaxzevria AstraZeneca si Janssen Johnsonamp;Johnson .In aceasta dimineata, in jurul orelor 6.40, au intrat in tara primele 60.000 de doze de vaccin Johnsonamp;Johnson, prin Punctul…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca este posibil ca la jumatatea lunii martie sa se elibereze autorizarea de punere pe piața a vaccinului Johnson & Johnson, urmand ca Romania sa primeasca, cel mai probabil in aprilie, primele doze. „Dupa cum știm, compania Johnson…

- Inca aproape 40 de mii de persoane au fost imunizate impotriva coronavirusului in ultimele 24 de ore, din care mai mult de 20 de mii cu a doua doza de vaccin. Au fost folosite toate cele trei vaccinuri aprobate in Uniunea Europeana si in Romania- Pfizer, Moderna si AstraZeneca. De ieri pana azi au fost…

- Uniunea Europeana inca așteapta 10 milioane de doze de vaccin COVID-19 de la grupul farmaceutic Pfizer, conform planului agreat. UE a primit cu 30% mai puține vaccinuri decat ar fi trebuit, conform Reuters, citat de Agerpres . Pfizer a livrat pana la mijlocul saptamanii trecute 23 de milioane de doze…

- Toate cele trei vaccinuri anti-COVID autorizate in Uniunea Europeana vor fi administrate si in Romania. Fiecare dintre ele are avantaje si dezavantaje in privinta eficientei si a reactiilor adverse. Teoretic, nu avem optiunea de a alege un vaccin sau altul, dar putem amana imunizarea pana identificam…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni. In total, s-au inregistrat 50 de reactii…