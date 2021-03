Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva COVID-19 al companiei Johnson & Johnson este recomandat chiar si in tarile unde se afla in circulatie variante mai contagioase ale coronavirusului, au indicat miercuri expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite agerpres.ro.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut vineri oamenilor sa nu iroseasca speranta creata de vaccinuri prin incetinirea eforturilor de combatere a pandemiei care continua sa afecteze puternic multe tari, informeaza AFP. Acest avertisment vine in contextul in care sistemul Covax, creat pentru a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat luni un program adresat celor 92 de tari cele mai sarace ale lumii referitor la vaccinarea anti covid: cei care sufera efecte adverse grave sa poata fi compensați, relateaza EFE.

- ”Acum șase luni era greu de imaginat ca lumea va avea cinci vaccinuri viabile. Liderii internaționali trebuie sa nu strice aceasta oportunitate, acumuland vaccinuri in exces”, spune pentru Libertatea Jenny Ottenhoff, de la organizația umanitara One Campanign. Avertismentul vine intr-un moment in care…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a explicat ca secvențierea nu se efectueaza in cazul tuturor tulpinilor izolare sau in cazul celor pe care le luam intamplator intr-o anumita zi, ci numai la cele suspecte. Medicul a mai adaugat ca bilanțul…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) transmite ca maștile de panza (nonchirurgicale) sunt in continuare o modalitate de protecție impotriva COVID-19 și a mutațiilor suferite de virus. Maștile de panza sunt inca la fel de eficiente ca oricand, chiar și in fața variantelor mai noi ale coronavirusului,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii, prin intermediul programelor UNITAID si FIND, a anuntat vineri un acord pentru reducerea la jumatate a pretului testelor COVID-19 destinate tarilor in dezvoltare. 250 de milioane de astfel de teste vor fi produse in 2021, relateaza EFE.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca studiaza impreuna cu oficialii britanici noua tulpina a coronavirusului din sud-estul Angliei, despre care se crede ca este cu 70% mai contagioasa.