- Agenția americana a Medicamentului (FDA) a autorizat administrarea vaccinului anti-Covid al companiei Johnson & Johnson. Acest vaccin cu doza unica numit Janssen COVID-19, care poate fi pastrat la temperatura frigiderului, se alatura celor de la Pfizer/BioNTech si Moderna in campania masiva de vaccinare…

- Agentia pentru medicamente (FDA) a Statelor Unite a autorizat, sambata, noapte, vaccinul impotriva COVID-19 creat de compania Johnson & Johnson. Acesta este cel de-al treila vaccin aprobat in SUA, dupa cel de la Pfizer BioNtech, care a primit unda verde pentru administrare pe 11 decembrie și cel de…

- Statele Unite au acordat sambata o autorizatie de urgenta vaccinului companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson impotriva COVID-19 pentru persoanele in varsta de cel putin 18 ani, a anuntat Agentia americana pentru Medicamente (FDA), noteaza Reuters si AFP preluate de agerpres. Vezi…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) ar urma sa recomande vaccinul anti-Covid produs de Johnson & Johnson la inceputul lunii viitoare, consolidand astfel ritmul de aprovizionare cu vaccinuri in UE, informeaza Hotnews , care citeaza Bloomberg. Potrivit sursei citate, un oficial al UE a declarat ca…

- Agentia Europeana a Medicamentului a anunțat, marți, ca a primit o solicitare din partea companiei Janssen (filiala belgiana a companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson) pentru autorizarea conditionata a vaccinului acesteia anti-COVID-19, potrivit Agerpres care citeaza presa straina. Evaluarea…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat vineri folosirea in Uniunea Europeana a vaccinului impotriva COVID-19 al aliantei britanice AstraZeneca/Oxford pentru persoane in varsta de peste 18 ani, precizand ca vaccinul este adaptat, de asemenea, persoanelor in varsta, relateaza BBC News si…

- Agenția Europeana a Medicamentului a anunțat, marți, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului impotriva coronavirusului produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford, relateaza Reuters, citata de HotNews.ro. Solicitarea AstraZeneca va fi analizata in regim de urgența, Agenția Europeana a medicamentului…

- Agentia Europeana a Medicamentului a recomandat luni utilizarea vaccinului Pfizer/BioNTech in Uniunea Europeana, urmatorul pas fiind aprobarea din partea Comisiei Europene.Aceasta inseamna ca vaccinarea ar putea incepe pe 27 decembrie in tarile din UE.