Vaccinul japonez Qdenga împotriva denga, autorizat în Uniunea Europeană Comisia Europeana (CE) a aprobat joi punerea pe piata europeana a vaccinului Qdenga (TAK-003) in cazul persoanelor in varsta de peste 40 de ani, in vederea prevenirii acestei infectii virale, transmisa omului prin intepatura tintarului. Acest vaccin asigura protectie impotriva a patro serotipuri ale virusului. INTRE 100 SI 400 DE MILIOANE DE INFECTII PE AN Autorizarea europeana ”marcheaza o cotitura pentru Qdenga, pentru ca ne apropiem de realizarea aspiratiei noastre de a contribui la reducerea poverii mondiale a denga”, a declarat presedintele unitatoo comerciale mondiale a vaccinurilor Takeda,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Renault a spus ca Delbos va pleca la sfarsitul lunii decembrie, fara a oferi un motiv pentru plecarea ei. Fedra Ribeiro va fi numita CEO al Mobilize, in timp ce Patrick Claude, seful serviciilor financiare ale grupului, va prelua rolul lui Delbos, cu titlu interimar, la filiala financiara a Renault,…

- S-a ajuns la cel mai scazut nivel din 2008 Vaccinarea impotriva rujeolei, o boala potențial mortala, a scazut la nivel mondial de la pandemia Covid-19, punand in pericol zeci de milioane de copii, avertizeaza un raport global dat publicitatii, citat de AFP si preluat de Agerpres. „In ultimii trei ani,…

- 14 noiembrie: Ziua mondiala de lupta impotriva diabetului zaharat. In Romania, 11,6% din populatia adulta are diabet Ziua mondiala de lupta impotriva diabetului zaharat este marcata in fiecare an la data de 14 noiembrie. A fost marcata pentru prima data la 14 noiembrie 1991, din initiativa Organizatiei…

- In fiecare an, la 14 noiembrie este marcata Ziua Mondiala a Diabetului Zaharat. Aceasta zi are loc la nivel internațional, la inițiativa Federației Internaționale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizației Mondiale a Sanatații si a fost propusa in 1991 ca raspuns la creșterea alarmanta a frecvenței…

- ”Curatenia aerului si a apei este esentiala pentru sanatatea oamenilor si a ecosistemelor. Doar poluarea atmosferica, fara a lua in considerare si alte forme de poluare, este responsabila pentru aproape 300.000 de morti premature in fiecare an in randul europenilor. Noile norme propuse vor reduce cu…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat utilizarea unui vaccin dezvoltat impotriva febrei denga de compania japoneza Takeda, deschizand astfel calea spre autorizarea celui de-al doilea ser impotriva acestei boli transmise de tantari si care cauzeaza milioane de infectari in fiecare an,a…

- "Veti avea mainile patate de sange daca renuntati la lupta impotriva COVID", avertizeaza natiunile bogate un inalt oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Consilierul principal al OMS, Bruce Aylward, a avertizat ca natiunile mai bogate nu trebuie sa faca un pas in spate in abordarea COVID ca problema…

- Semnal de alarma de la OMS. Un oficial inalt a transmis un avertisment țarilor bogate. „Veți avea mainile patate de sange daca renunțați la lupta impotriva COVID”, a spus acesta. Daca națiunile bogate considera ca pandemia s-a incheiat, ar trebui sa ajute țarile sarace, a declarat pentru Reuters un…