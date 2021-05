Vaccinul intră în zodia turismului de vară: la mare, la munte și în aeroport Vaccinul va fi dus in zonele aglomerate, in principal in zonele turistice, precum gari, muzee, aeroporturi, dar și la munte sau la mare, a anunțat, marți, coordonatorul CNCAV, Valeriu Gheorghița. „Ideea este de a distanța acest proces al vaccinarii de un gest medical propriu-zis, pentru ca sunt persoane care evita sa se prezinte intr-un spital, […] The post Vaccinul intra in zodia turismului de vara: la mare, la munte și in aeroport appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

