- Ministerul Sanatatii (MS) arata ca, in Romania vaccinarea cu Johnson & Johnson ar putea sa inceapa la jumatatea lunii aprilie. Vaccinul se administreaza intr-o singura doza si, potrivit studiilor, are o eficacitate de 67% in prevenirea infectiei COVID-19 simptomatice. „Este important de mentionat si…

- Numarul romanilor care renunța la imunizarea cu AstraZeneca este in continua creștere. Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana sambata, 13 martie, 11.168 de persoane s-au retras de la vaccinarea cu serul AstraZeneca. Reacția romanilor a venit imediat dupa ce coordonatorul Campaniei de vaccinare…

- Experții in Sanatate susțin ca Romania nu va putea evita cel de-al treilea val al pandemiei și ca este de așteptat ca acesta sa loveasca la sfarșitul lunii martie, inceputul lunii aprilie. Ei au atras atenția ca exista o foarte mare probabilitate ca tulpina britanica, dar și cea sud-africana a coronavirusului…

- Cea de-a opta tranșa care conține dozele de vaccin Pfizer/BioNTech destinate romanilor era așteptata sa soseasca in cursul zilei de azi. Din cauza condițiilor meteorologice din Germania, transportul va avea cel puțin 24 de ore de intarziere, a anunțat premierul Florin Cițu. ”Vaccinul nu a mai putut…

- Ministerul Sanatații a spus care este diferența dintre vaccinul produs de Pfizer și cel produs de Moderna. “Conform prospectelor elaborate de producatori, precum si opiniilor medicilor, singurele criterii pentru alegerea unui tip sau altuia de vaccin, daca ne referim la Pfizer si Moderna, sunt cele…

- Autoritațile din Romania restricționeaza temporar numarul de noi vaccinuri anti-COVID la maximul 16.800/zi la nivel național, ca urmare a intarzierii livrarii dozelor de catre companiile farmaceutice producatoare, . „Sarcina comuna pentru MApN, MAI și Ministerul Sanatații. Avand in vedere ritmul de…

- Asociația Municipiilor din Romania, condusa chiar de un primar liberal, Emil Boc, acuza Guvernul și Ministerul Sanatații ca ii obliga sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare, precum și sa asigure plata personalului medico-sanitar din aceste centre, fara a le fi alocate și resursele financiare…