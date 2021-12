Vaccinul in biserica! Protopopul Nicolae Stoica: Porunca veti urma parintii sa aduca pruncii la doctori sa-i altoiasca, numai pruncii vaccinati fiind feriti de aceasta epidemie“

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul va dezbate o propunere legislativa care repara o discriminare impotriva parinților care s-au vaccinat impotriva Covid-19. In acest moment, legislația a provocat o anomalie. In cazul in care parintii/apartinatorii sunt vaccinați anti-Covid, ei nu pot beneficia de niciun fel de concediu…

- Autoritatile sanitare din Botosani vor demara o ancheta in cazul unor preoti acuzati ca au cerut credinciosilor vaccinati sa paraseasca lacasurile de cult, a declarat, luni, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Monica Adascalitei, citata de Agerpres. Potrivit sursei citate, pe adresa institutiei…

- Acesta este ’’un inceput bun”, a declarat miercuri coordonatorul pentru pandemie de la Casa Alba, Jeff Zients, anunțand cifrele la o conferința de presa saptamanala.El a anticipat o accelerare a ratei vaccinarii in urmatoarele saptamani, centrele de vaccinare fiind aprovizionate treptat cu doze pentru…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a vorbit despre situația complicata din Romania, provocata de numarul mare de cazuri de coronavirus și a numarului mic de persoane care se vaccineaza. Omul de afaceri a cerut masuri mai drastice in țara și i-a criticat pe cei care spun ca lumea nu ar trebui…

- „Sa va rugati lui Dumnezeu ca sa va dea putere sa va duceti crucea mai departe, ramaneti in Biserica, nu va smintiti de ceea ce vedeti la TV. Nu va speriati nici de Covid, nu va grabiti sa va vaccinati, lasati-i pe ei sa se vaccineze intai, intai toti parlamentarii si toti senatorii si deputatii, si…

- Peste jumatate dintre parinții elevilor cu varste intre 12 și 18 ani spun ca nu s-au vaccinat pana acum și Mai mult de trei sferturi dintre ei susțin ca nu ar putea fi determinați de nimeni și de nimic sa se imunizeze.

- Comitetul consultativ pentru vaccinare din Germania (STIKO) a recomandat joi administrarea unei doze de rapel cu un vaccin ARN mesager persoanelor vaccinate anti-COVID-19 cu serul in doza unica Johnson & Johnson, din cauza eficacitatii mai reduse a acestuia din urma in fata variantei Delta a…

- Liderul protestelor anti-vaccin din Zalau, Erno Kovacs, in varsta de 50 de ani, s-a infectat cu SARS-CoV-2 și a ajums la spital, iar acum susține vaccianrea și spune ca ii pare rau pentru ceea ce a facut inainte, noteaza mediafax. Organizatorul protestelor anti-COVID și anti-vaccin din Zalau…