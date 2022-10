Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a recepționat un lot de 188 mii de doze de vaccin antigripal. Serul a fost procurat din sursele Companiei Naționale de Asigurari in Medicina. Vaccinul a fost stocat in condițiile lanțului frig la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agentiei Naționale pentru Sanatate Publica…

- Veste neașteptata pentru romani! Vaccinul impotriva variolei maimuței a ajuns in țara noastra. Romania a primit 5.060 de doze. Ce persoane sunt eligibile pentru cele doua doze. Ministerul Sanatații și Comisia Europeana au incheiat un contract de donație.

- De cand variola maimuței a inceput sa se raspandeasca fara precedent in SUA, in luna mai, peste 352.600 de persoane din aceasta țara și-au pus increderea intr-un vaccin care nu a fost niciodata supus unor teste pentru a evalua cat de bine combate virusul la om. Vaccinul a fost conceput pentru a preveni…

- Vaccinul impotriva tuberculozei, boala la care romanii sunt fruntasi in UE, lipseste cu desavarsire in mai multe judete. Si stocurile de vaccin impotriva hepatitei B sunt zero in mai multe judete, in conditiile in care boala este foarte raspandita in Romania.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat miercuri ca vaccinul impotriva variolei maimutei nu este un panaceu pentru sanatatea publica, dupa ce au fost raportate cazuri de imbolnavire post-vaccinala. transmite DPA.

- Comisia Europeana a aprobat, luni, ca vaccinul Imvanex, produs de grupul farmaceutic Bavarian Nordic, sa fie comercializat și folosit și pentru variola maimuței. Astfel, CE a aprobat extinderea acestui vaccin in lupta impotriva raspandirii bolii.