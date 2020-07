Vaccinul împotriva COVID-19 al companiei americane Moderna intră în faza a treia de testare Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania Moderna din Statele Unite ale Americii are rezultate promițatoare, iar acum va intra in faza trei de testare. In data de 18 mai, compania anunța ca testarea vaccinului pe opt oameni s-a dovedit sigura și ca ofera imunitate la SARS-CoV-2. De atunci, vaccinul a declanșat raspunsuri imune la 45 de voluntari, conform Libertatea . Citește și: Studiu: cum a infectat o femeie asimptomatica cu coronavirus 71 de oameni, folosind liftul cladirii In mai puțin de doua saptamani, vaccinul este programat sa intre in faza trei de testare. Aceasta implica peste… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat marti ca, la 27 iulie, va intra in faza finala a testelor clinice pentru un vaccin impotriva COVID-19, devenind prima firma din domeniu care a ajuns in acest stadiu la nivel mondial, noteaza AFP. In total, 30.000 de persoane vor participa la aceasta…

- Primul vaccin anti-COVID testat in Statele Unite ale Americii a dat rezultate promițatoare, in cea dintai etapa a studiului. Cu alte cuvinte a produs anticorpi protectori intr-un grup mic de voluntari sanatoși.