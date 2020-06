Stiri pe aceeasi tema

- Un medicament cunoscut in randul persoanelor care sufera de diabet ar putea avea efecte benefice asupra bolnavilor de coronavirus, potrivit unui studiu realizat in Statele Unite ale Americii. Potrivit oamenilor de știința, metformina ar reduce riscul de deces in cazul femeilor infectate cu COVID-19.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca Romania s-a inscris in sistemul european pentru vaccin. „Vrem sa avem prioritate și vrem sa avem acces la tot tratamentul care concura la vindecarea infecției COVID”, a declarat Tataru.

- In urma evaluarii cercetarilor actuale referitoare la aceasta substanta activa, FDA a hotarat ca aceasta nu indeplineste „criteriile statutare” pentru autorizarea folosirii sale in tratamentul impotriva coronavirusului. Hidroxiclorochina ramane valabila in utilizarea sa de baza, ca medicament impotriva…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a confirmat joi ca intentioneaza sa inceapa un studiu clinic pe 30.000 de voluntari pentru mult-asteptatul vaccin pentru Covid-19 in luna iulie, intrand in faza finala de testare, transmite Reuters.Citește și: SURSE - S-a batut palma: cand vor avea…

- China va face vaccinul impotriva noului coronavirus un „bun comun” la nivel global in momentul cand dezvoltarea sa va fi finalizata, relateaza Reuters. Intr-o conferinta de presa sustinuta duminica...

- Laboratorul farmaceutic britanic AstraZeneca a anuntat joi un parteneriat cu Universitatea Oxford ce prevede ca va fabrica si distribui in lume vaccinul contra noului coronavirus la care lucreaza cercetatorii universitatii, transmite AFP.Colaborarea 'priveste furnizarea catre pacienti a unui…

- Ministerul Sanatații (MS) a finalizat Metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea și distribuția plasmei de la donator vindecat de Covid-19 și utilizarea monitorizata pentru pacienții critici cu Covid-19 din secțiile ATI.