- Nationala de fotbal a Chinei va juca doua meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 în Thailanda, fara public, decizie luata ca urmare a raspândirii noului coronavirus, a anuntat federatia chineza, potrivit AFP.Astfel, selectionata Chinei va întâlni nationala din…

- Expertii de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din SUA au explicat care sunt modalitatile prin care coronavirusul se transmite de la o persoana la alta, noteaza Mediafax. COVID-19 are o perioada de incubatie de aproximativ 14 zile. Daca o persoana este testata prea devreme, virusul…

- Bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns la peste 1.486 de morți și cel puțin 65.000 de persoane infectate. In ultimele 24 de ore, numarul deceselor a crescut cu 116 cazuri, iar autoritațile din China iau masuri tot mai drastice.

- Primul vaccin care vizeaza coronavirusul din China ar putea fi disponibil in 18 luni, „așa ca astazi trebuie sa facem totul impotriva lui folosind armele disponibile”, a declarat marți, la Geneva, șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El a spus ca virusul a fost…

- Un britanic care a contractat coronavirusul intr-o calatorie de afaceri in Asia a infectat cel putin 11 persoane, din trei tari, cu virusul, transmite publicatia The Guardian . Britanicul a contractat coronavirusul in Singapore Barbatul, care are in jur de 50 de ani, a participat la o conferinta de…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a declarat luni ca prioritatea acestei organizatii este de a opri coronavirusul în China, unde se afla epicentrul sau, pentru ca raspândirea epidemiei în afara acestei tari sa fie minima, lenta…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, a anuntat guvernul…

- Bilanțul victimelor coronavirsului a ajuns la 17 morți in China, alimentand astfel temerile la nivel global legate de raspandirea bolii despre care se presupune ca a fost transmisa de la animale la om, scrie...