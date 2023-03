Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva HPV ar putea fi compensat pentru femeile cu varsta intre 18 și 45 de ani. O doza costa in jur de 600 de lei, iar pentru imunizare sunt necesare 3 doze. Deocamdata, masura se afla la stadiul de propunere inaintata de Ministerul Sanatații. Decizia are in spate o statistica ingrijoratoare…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a facut, luni seara, primele precizari legate de dosarul stimulatoarelor cardiace refolosite, spunand ca legislația nu permite reutilizarea acestor dispozitive. Ministrul a mai precizat pentru B1TV ca așteapta rezultatele anchetei și ca nu știe daca in alte centre…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata la B1TV ca daca nu va reusi sa puna accent pe dezvoltarea medicinei prespitalicesti, sistemul sanitar din Romania va deveni „nesustenabil din punct de vedere economic” in urmatorii cinci-sapte ani. „Noi trebuie sa avem un sistem care dezvolta…

- Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea sa nu mai permita, temporar, exportul unor medicamente, precum antibiotice pentru copii si oncologice, a declarat ministrul Alexandru Rafila, marti, 20 decembrie, intr-o conferinta de presa. „Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru…

