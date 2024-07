Conducerea UE este decisa sa faca demersuri serioase pentru implementarea vaccinului HPV, in special in unitațile de invațamant, pentru a atinge ținta de 90% de fete și baieți injectați. Comisia Europeana admite faptul ca increderea in acest vaccin in randul tinerilor, dar și a populației Uniunii Europene este extrem de scazuta. Deși autoritațile UE le […] The post Vaccinul HPV, impus cu forța. 90% dintre baieții și fetele din UE trebuie injectați first appeared on Ziarul National .