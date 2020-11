Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”, colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca in prezent se fac teste in cadrul Institutului la vaccinul gripal, iar daca acestea vor fi reusite si produsul va fi unul sigur, atunci anul viitor se va putea iesi pe piata…

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”, colonelul doctor Florin Oancea, a declarat ca zilnic sunt facute in aceasta institutie 700-800 de teste pentru Covid-19, iar bugetul alocat de Ministerul Apararii Nationale pentru diagnosticarea acestor probe,…

- Specialistii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” au dezvoltat un nou produs imunomodulator, cu proprietati de stimulare a imunitatii, ce deteremina cresterea rezistentei organismului la infectii. Produsul medicamentos urmeaza sa fie scos pe piața pana la sfarșitul…

- Ziarul Unirea Medicament anti-COVID 19 romanesc, produs la Institutul Cantacuzino: Cand ar putea fi scos pe piața Florin Oancea, directorul Institutului Cantacuzino a declarat ca Institutul va produce un medicament impotriva COVID-19 pana la sfarșitul acestui an! Directorul Institutului a anunțat la…

- "Incepem sa ne mișcam, poate nu vom intra pe piața cu medicamente sau cu vaccin in urmatoarele luni, 1 an, insa pentru imunomodulatori, sa reușim sa scoatem Polidinul, fie el sub forma injectabila, deși noi ne propunem sa-l scoatem sub forma de capsule sau sub forma de comprimate orodispersabile,…

- Romania ar putea trece de 2.000 de cazuri pe zi, daca regulile sanitare nu sunt respectate, a spus Nelu Tataru, Ministrul Sanatații. Saptamana viitoare incepe școala, iar in 27 septembrie vor avea loc alegerile locale. „In cazurile pe care le prevedem cu aceste masuri, sa nu trecem de 1.500 de cazuri…