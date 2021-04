Vaccinul de la Johnson & Johnson ajunge mai devreme în România Prima tranșa este așteptata joi, iar administrarea sa ar putea incep in centrele destinate in prezent imunizarii cu serul de la AstraZeneca, ținand cont de adresabilitatea tot mai scazuta a acestui vaccin. In aceasta saptamana sunt anunțate o serie de schimbari in derularea campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, menite sa creasca ritmul de imunizare […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In lunile aprilie si mai vor intra in Romania peste 8,3 milioane de doze de vaccin anti-Covid, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, in cadrul unei conferințe de presa. In perioada urmatoare, pe langa Pfizer, Moderna și AstraZeneca, țara noastra va primi și primele tranșe…

- Anunțul a venit chiar zilele trecute. Acest lucru inseamna ca Romania va primi mult mai puține doze decat era preconizat inițial.Situația nu este insa singulara, și asta deoarece la nivelul intregii Europe a fost anunțata o reducere a cantitații de doze livrate de AstraZeneca.Vaccinul produs de compania…

- Vaccinul anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson urmeaza sa ajunga in Romania la jumatatea lunii aprilie, potrivit președintelui campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița. Valeriu Gheorghița a explicat ca, fiind vorba de un vaccin cu o singura doza, acesta se va face indeosebi in centrele…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 49.386 persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Numarul este in ușoara scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 49.911 persoane. Din cele 49.386 persoane imunizate…

- 48.200 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, in ultimele 24 de ore, conform datelor transmise marți seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-COVID 48.200 de persoane, din care 5.901 cu cea de a doua doza. Dintre acestea, 35.924 au fost vaccinate…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) ar urma sa recomande vaccinul anti-Covid produs de Johnson & Johnson la inceputul lunii viitoare, consolidand astfel ritmul de aprovizionare cu vaccinuri in UE, informeaza Hotnews , care citeaza Bloomberg. Potrivit sursei citate, un oficial al UE a declarat ca…

- "Cu toții avem cel puțin un prieten sau o ruda nehotarata cand vine vorba de vaccinare. Daca vrei sa le arați ca vaccinul funcționeaza, acum ai un nou exemplu puternic, chiar din randul medicilor. Dupa vaccinarea impotriva COVID-19, cazurile de infectare in randul personalului medical din Romania au…

- Multe persoane din etapa a doua și a treia de vaccin au incercat disperat sa se inscrie pe platforma naționala de vaccinare, dar din pacate s-au lovit de aceeași problema, indisponibilitatea locurilor. In prezent, Romania dispune de doze noi de vaccin care le vor asigura imunitatea impotriva noului…