Stiri pe aceeasi tema

- Testarea potentialului vaccin italian a inceput in Verona, din regiunea Veneto (nord), pe primii sase voluntari. Printre acestia se numara un tanar de 18 ani si un medic in varsta de 54 de ani, potrivit Agerpres. Este vorba despre un test clinic care se desfasoara in Italia pe un grup de 90 de voluntari…

- Autoritațile din orașul Verona, regiunea Veneto, au inceput testarea potențialului vaccin italian anti-COVID-19 pe primii șase voluntari. Printre aceștia se numara un tanar de 18 ani și un medic in varsta de 54 de ani, a relatat, marti, EFE, citata de Agerpres.Este vorba despre un test clinic care se…

- Silvio Berlusconi, in varsta de 83 de ani, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, miercuri. Fostul prim-ministru italian va ramane in izolare, dar a promis ca isi va continua activitatile politice, inaintea alegerilor locale ce vor avea loc in septembrie.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost testat pozitiv cu coronavirus, au relatat miercuri media italiene, care citeaza surse din partidul sau, Forza Italia, potrivit AFP si Reuters. Silvio Berlusconi, care va implini 84 de ani la sfarsitul lunii, a fost testat pozitiv de doua…

- Abia lansat pe piața, vaccinul anti-Covid-19 creat de Rusia și-a gasit rapid „clienți”. Printre primii oameni de pe planeta care vor sa se imunizeze este președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, scrie Hotnews.ro„Aș fi primul care s-ar vaccina”, a declarat Lopez Obrador in cadrul conferinței…

- Valentin Cojocaru (24 de ani, portar) și Alex Mațan (20, extrema stanga), jucatori imprumutați in sezonul precedent la Voluntari, revin la Viitorul. Anunțul a fost facut de Ioan Andone, președintele ilfovenilor, la Look Sport: „Cojocaru și Mațan se vor intoarce la Viitorul. Am incercat sa ii patram,…

- Portarul Valentin Cojocaru (24 de ani) are șanse mici sa ramana la FC Voluntari. Cel mai probabil, acesta se va intoarce la Viitorul, echipa care l-a imprumutat la ifloveni in iarna. Ioan Andone (60 de ani), președintele lui Voluntari, a vorbit foarte frumos despre goalkeeper-ul crescut de FCSB, in…

- Mircea Rednic (58 de ani), antrenorul lui Poli Iași, a oferit declarații dupa ce echipa sa a suferit a 3-a infrangere consecutiva in campionat, 0-1 impotriva lui FC Voluntari. „Nu-i ușor sa revii dupa 0-1, dar nu cred ca era cazul sa se dea penalty la faza respectiva. Pacat ca au fost 3 meciuri bune…