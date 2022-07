Numarul pacienților Covid vaccinați internați in stare grava la ATI l-a depașit pe cel al vaccinaților, potrivit ultimului raport publicat de Ministerul Sanatații. In ce privește infectarile, 67% dintre cei testați pozitiv provin din randurile ”imunizaților”. Cifrele arata clar ca vaccinul a fost absolut inutil, in ce privește combaterea pandemiei Covid. Intre timp, pandemia a […] The post Vaccinul Covid, compromis total. Vaccinații din ATI au devenit majoritari first appeared on Ziarul National .