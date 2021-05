Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca a acordat o autorizatie de urgenta pentru utilizarea vaccinului chinezesc anti-COVID-19 produs de Sinopharm, relateaza Reuters. Vaccinul, unul dintre cele doua principale seruri chinezesti cu care au fost deja imunizate sute de milioane de persoane…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus ca țara sa sa plateasca in petrol achiziția de vaccinuri anti-Covid, insa nu a dat detalii despre cum ar putea funcționa o astfel de schema, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Exporturile de petrol au scazut le cele mai reduse niveluri din ultimii…

- Fostul șef al principalei agenții federale de sanatate publica din Statele Unite crede despre coronavirus ca a ieșit dintr-un laborator din Wuhan, leaganul pandemiei, a spus el într-un interviu difuzat vineri, potrivit AFP.„Daca ar fi sa speculez, acest virus a început sa se…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a ajuns la o concluzie in ceea ce priveste sursa pandemiei de coronavirus. In urma investigatiilor, specialistii au ajuns la concluzia ca totul ar fi pornit de la fermele de animale salbatice din China. O echipa de experți a OMS s-a deplasat in luna ianuarie in China…

- Autoritatea britanica pentru reglementarea vaccinurilor a concluzionat ca vaccinul impotriva Covid-19 al companiei AstraZeneca nu cauzeaza coagularea sangelui si nu provoaca tromboze. Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda continuarea vaccinarii, desi tot mai multe tari au decis sa suspende imunizarea…