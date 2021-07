Stiri pe aceeasi tema

- Cele 2 puncte de vaccinare mobile: troleibuz și autobuz, se vor afla astazi in intervalul orelor 10:00-18:00, in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Rișcani, calea Orheiului, 105, in farmaciei „Hipocrates", iar autobuzul se va deplasa in com. Bubuieci, str. T. Bubuioc, 28, in preajma…

- Cele 2 puncte de vaccinare mobile: troleibuz și autobuz, se vor afla in intervalul orelor 10:00-18:00, in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Buiucani, str. Alba Iulia, stația terminus, iar autobuzul se va deplasa in orașul Vatra, str. Ștefan Voda, 56 (in preajma magazinului „Linella".

- Cele doua puncte de vaccinare mobile: un troleibuz și un autobuz, se vor afla vineri, 4 iunie, in intervalul orelor 10:00-18:00, in urmatoarele locații: sectorul Rașcani, in preajma Complexului Memorial „Feciorilor Patriei Sfanta Amintire", str. Miron Costin, iar autobuzul va fi in satul Gratiești,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca joi, 03 iunie, cele 2 puncte de vaccinare mobile: un troleibuz și un autobuz, se vor afla in intervalul orelor 10:00-18:00, in urmatoarele locații: sectorul Ciocana, bd. Mircea cel Batran, in preajma magazinului „Kaufland", iar autobuzul va fi in satul Dobrogea,…

- Vineri, 28 mai, cele doua puncte de vaccinare mobile se vor afla in intervalul orelor 10:00-18:00, in urmatoarele locații:troleibuzul - bd. Dacia, in preajma stadionului „FC Zimbru", iar autobuzul, destinat localitaților suburbane va fi in orașul Codru, str.

- Cele doua puncte de vaccinare mobile: un troleibuz și un autobuz, se vor afla joi, 27 mai, in intervalul orelor 10:00-18:00, in urmatoarele locații: str. Alba Iulia, in preajma pieței „Delfin", iar autobuzul va fi in comuna Budești, str. Chișinau, 131, in adiacentul sediului Primariei locale.

- Troleibuzul și autobuzul transformate in puncte de vaccinare vor porni maine la drum. Cu autocolante cu mesaje in susținerea campaniei de vaccinare anti-Covid, unitațile de transport vor fi mai ușor de identificat. Ambele au fost amenajate pentru a corespunde cerințelor unui punct de imunizare.