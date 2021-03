Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat vineri ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 19.125 de persoane și au fost raportate 115 reacții adverse. Conform CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost intregistrate 115 reacții adverse, 4 de…

- Ultimele 24 de ore de vaccinare au atras atenția specialiștilor asupra reacțiilor adverse inregistrate. Vineri, in Romania s-au vaccinat peste 38.000 de persoane, dintre care 17.488 au primit prima doza de vaccin (7.379 – Pfizer, 671- Moderna și 9.438 AstraZeneca), iar 20.640 rapelul. Totalul reacțiilor…

- Bloomberg a construit cea mai mare baza de date privid vaccinarea Covid-19, cu peste 119 milioane de doze administrate in intreaga lume. Oficialii științifici americani, precum Anthony Fauci, au sugerat ca va fi nevoie de o acoperire de 70% pana la 85% a populației pentru ca lucrurile sa revina la normal.…

- Medicul Monica Pop le raspunde celor care susțin ca actorul Bogdan Stanoevici a murit din cauza unor infecții luate in spital. Monica Pop le da asigurari ca Stanoevici a fost tratat cu maxim de profesionalism și moartea sa s-a produs exclusiv din cauza „complicațiilor produse de forma foarte grava de…

- Amanarea rapelului la vaccinul anti-COVID, luata in considerare in alte state, ar putea fi o soluție și pentru Romania, in ideea de a imuniza cat mai multe persoane, in condițiile in care stocurile sunt limitate. Administrarea celei de-a doua doze de vaccin anticoronavirus poate fi amanata și in Romania,…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat ca platforma pentru raportarea reactiilor adverse suspectate post-imunizare este functionala. “Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania pune la dispozitia pacientilor si…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei de vaccinare anticoronavirus, spune ca e normal ca cetațenii sa aiba dubii privind vaccinarea. “Fiecare ezitare, fiecare intrebare este legitima, noi trebuie sa fim capabili sa oferim raspunsuri fiecarei persoane. Trebuie sa discutam cu medicii, acum…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunța ca, de la 1 ianuarie, serviciile de roaming in Marea Britanie ar putea costa mai mult, deoarece Regatul Unitparasește UE, așa ca regulile comunitare de stabilire a prețurilor nu i se mai aplica. ANCOM recomanda utilizatorilor…