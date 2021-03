Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a indemnat miercuri la calm si la continuarea administrarii impotriva COVID-19 a vaccinului produs de AstraZeneca, dand asigurari ca nu exista dovezi ca acesta ar provoca formarea de cheaguri de sange, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Utilizarea…

- Lituania a urmat marti exemplul altor tari, suspendind la rindul sau administrarea vaccinului produs de AstraZeneca, in timp ce acesta a fost verificat de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), relateaza AFP, citata de Agerpres. Ministrul lituanian al Sanatatii, Arunas Dulkys, a anuntat ca vaccinul…

- Comitetul de siguranta al EMA va revizui in continuare informatiile maine si a convocat o reuniune extraordinara joi, 18 martie, pentru a concluziona informatiile colectate si pentru a stabili orice alte actiuni care ar putea fi necesare.„Comitetul de securitate al EMA va examina informatiile mai detaliat…

- Managerul Institutului ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a facut aceste precizari in contextul in care Romania continua campania de vaccinare cu AstraZeneca, in ciuda deciziei luate de mai multe țari europene, care au suspendat utilizarea serului de la AstraZeneca din cauza temerilor privind apariția…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii, aflata in prima linie in lupta internationala impotriva pandemiei, a convocat grupul sau de experti in vaccinare pentru a studia siguranta vaccinului produs de AstraZeneca ."Grupul consultativ de experti al OMS privind vaccinarea a examinat datele si este in contact…

- Comitetul de siguranta al EMA va revizui in continuare informatiile maine si a convocat o reuniune extraordinara joi, 18 martie, pentru a concluziona informatiile colectate si pentru a stabili orice alte actiuni care ar putea fi necesare.„Comitetul de securitate al EMA va examina informatiile mai detaliat…

- Toate cele trei persoane internate in spital au sub 50 de ani, au suferit hemoragii și au dezvoltat cheaguri de sange. Valeriu Gheorghița a marturisit daca ar recomanda vaccinarea cu serul AstraZeneca unor apropiați „Nu știm daca aceste cazuri sunt legate de vaccin”, a declarat, intr-o conferința…

- Ministrul sanatatii britanic Matt Hancock a reluat duminica apelurile adresate Uniunii Europene de a-si schimba pozitia in sensul retragerii ''cererilor nerezonabile'', astfel incat Londra si UE sa poata ajunge la un acord asupra relatiilor comerciale post-Brexit, relateaza Reuters…