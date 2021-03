Vaccinul AstraZeneca, în mijlocul controverselor: Agenţia Medicamentului din Franţa confirmă riscul de tromboză rară Agentia franceza a Medicamentului (ANSM) confirma riscul de tromboza rara dupa vaccinarea cu AstraZeneca. Specialistii francezi spun, insa, ca beneficiile vaccinarii anti-COVID-19 depasesc riscurile de tromboza. Specialistii din Franta spun, insa, ca beneficiile vaccinarii depasesc riscurile de tromboza si recomanda administrarea serului la persoanele cu varste de peste 55 de ani. Șeful CJ Timiș, critici dure la adresa lui Arafat dupa decizia instanței: 'Considera ca el detine adevarul absolut asupra intereselor oamenilor' Cele mai mai multe cazuri de tromboza s-au inregistrat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

