Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul AstraZeneca a fost aprobat în Uniunea Europeana. Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat utilizarea vaccinului anti-COVID AstraZeneca pentru toate persoanele care au cel puțin 18 ani. Potrivit unui comunicat de presa…

- Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) a aprobat utilizarea in UE a vaccinului AstraZeneca/Oxford pentru toate persoanele cu varsta de 18 ani și peste. EMA a afirmat ca vaccinul este adaptat și pentru persoanele in varsta, scrie AFP.„EMA a recomandat acordarea unei autorizații condiționate de introducere…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat comercializarea vaccinului AstraZeneca, anunța Mediafax. Agenția Europeana a Medicamentului aproba utilizarea vaccinului AstraZeneca Covid pentru persoanele cu...

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat comercializarea vaccinului AstraZeneca. Agenția Europeana a Medicamentului aproba utilizarea vaccinului AstraZeneca Covid pentru persoanele cu varsta peste 18 ani, conform BBC. Studiile arata ca vaccinul este extrem de eficient in prevenirea bolilor severe…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat comercializarea vaccinului AstraZeneca. Agenția Europeana a Medicamentului aproba utilizarea vaccinului AstraZeneca Covid pentru persoanele cu varsta peste 18 ani, conform BBC. Citește și: Dezvaluire: Adrian Streinu-Cercel și Alexandru Rafila,…

- Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de compania americana in domeniul biotehnologiei Moderna ”poate fi utilizat la persoanele in varsta de peste 18 ani (…) datorita eficientei si profilului sau de toleranta pe ansamblu satisfacator”, a anuntat azi Inalta Autoritate franceza de Sanatatate (HAS), citata…

- Agenția Europeana a Medicamentului recomanda vaccinul Moderna impotriva COVID-19 pentru autorizarea condiționata in Uniunea Europeana. Miercuri, la finalul analizei comisiei de experți, EMA a anunțat ca vaccinul indeplinește criteriile de siguranța și eficacitate.

- De acest tratament vor putea beneficia circa 7,5 milioane de pacienți din țarile europene, inclusiv cei care sufera și de diabet de tip II. Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat recent pentru comercializare și utilizare in spațiul UE, un nou medicament destinat tratamentului pacienților adulți…