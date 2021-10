Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul antigripal a ajuns in toate Centrele de Sanatate Publica din țara. Asta dupa ce Agenția Naționala pentru Sanatate Publica a recepționat 50.000 de doze de vaccin GCFLU tetravalent care au fost donate de Task Force for Global Health și alte 49.850 doze de vaccin care au fost procurate din sursele…

- Cei care isi fac prima doza au ajuns la peste 5.000 pe zi, in judet. Asta in conditiile in care, in urma cu circa o luna sau doua, cei care isi faceau prima doza ajunsesera sa scada si la 200 de ieseni pe zi. Cresterea numarului de cazuri COVID, si in special posibilitatea impunerii de masuri restrictive…

- Vaccinarea impotriva COVID 19 inclusiv doza 3 poate fi realizata concomitent cu vaccinul antigripal.RO Vaccinare informeaza ca caccinurile impotriva COVID 19 pot fi administrate simultan sau la orice interval de timp cu alt produs din Programul National de Vaccinare PNV destinat copiilor si grupelor…

- Prefectura Suceava a informat ca in cursul zilei de astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 25562 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate…

- Oamenii pot primi in conditii sigure un vaccin COVID-19 si un vaccin antigripal in acelasi timp, procedura neavand un impact negativ asupra raspunsului imun produs de oricare dintre cele doua, a concluzionat un studiu britanic publicat joi, relateaza Reuters. Marea Britanie si alte tari din emisfera…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca miercuri s-a luat decizia ca, incepand cu data de 28 septembrie, sa inceapa administrarea celei de-a treia doze, cu oricare dintre vaccinurile Pfizer BioNTech, Moderna si Astra Zeneca, pentru toate persoanele care au mai mult de 6 luni de la administrarea dozei a doua.…

- Directia de Sanatate Publica informeaza cu privire la apariția a doua focare COVID-19 din Judetul Iasi. Acestea sunt in spitalele ieșene, primul focar fiind la Spitalul CFR, Bloc operator și secția Oftalmologie, unde s-au identificat șase cazuri. Este vorba despre cinci cadre medicale și un pacient.…

- Agenția Naționala de Sanatate Publica a venit cu precizari referitor la persoane care s-au vaccinat anti-Covid, dar au decedat din cauza complicațiilor coronavirusului. Potrivit instituției pana acum au fost inregistrate șase cazuri de deces, dar nu este nicio legatura cu vaccinul administrat.