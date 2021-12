Stiri pe aceeasi tema

- Productia vaccinului anti-COVID pentru copii al aliantei Pfizer/BioNTech urmeaza sa se accelereze, iar vaccinul urmeaza sa fie disponibil in Uniunea Europeana (UE) incepand de la 13 decembrie, anunta miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana va dispune de vaccinuri anti-Covid adaptate pentru copii, produse de Pfizer - BioNTech, incepand din 13 decembrie. Serurile au fost deja aprobate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Productia vaccinului anti-COVID pentru copii al aliantei Pfizer/BioNTech urmeaza sa se accelereze, iar vaccinul urmeaza sa fie disponibil in Uniunea Europeana (UE) incepand de la 13 decembrie, anunta miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relateaza AFP.

- Producția versiunii pentru copii a vaccinului anti-Covid-19 al companiei Pfizer/ BioNTech se va accelera, iar dozele vor fi disponibile in UE pe 13 decembrie, a anunțat miercuri, 1 decembrie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șefa executivului european a precizat ca deține aceasta…

- Ursula von der Leyen a facut acest anunt la Bruxelles, intr-o conferinta de presa dedicata evolutiei pandemiei covid-19 dupa aparitia variantei omicron a SARS-CoV-2.Comunitatea stiintifica are nevoie de ”100 de zile” pentru a adapta raspunsul prin vaccinare acestei noi variante a noului coronavirus,…

- Ea a amintit ca in contractul semnat de Comisia Europeana cu grupul farmaceutic Pfizer BioNTech pentru achizitia in total a 1,8 miliarde de doze de vaccin exista o clauza referitoare la situatia aparitiei unei variante a coronavirusului care ocoleste vaccinul existent in prezent. AFP transmite o 39;…

- Uniunea Europeana nu va finanta "garduri de sarma ghimpata si ziduri" la frontiere pentru a impiedica venirea migrantilor, cum solicita douasprezece tari, printre care Lituania si Austria, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. "Am fost foarte clara asupra…

- Dacian Cioloș, co-președintele USR-PLUS, susține ca a avut, la Strasbourg, o intalnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care a asigurat-o ca USR PLUS ramane consecvent in apararea reformelor promise și decise la nivelul coaliției de guvernare „Am avut astazi (luni, n.r), la…