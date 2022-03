Disperarea cu care se forțeaza un val 6 al pandemiei are in spate un nou tun financiar al companiilor farmaceutice. Astfel, Moderna și Pfizer au inceput deja testarea noilor vaccinuri impotriva variantei Omicron, care contravin oricarei logici și oricarei teorii medicale. Și asta pentru ca vaccinurile ARN mesager și-au dovedit totala ineficiența in prevenirea transmiterii […] The post Vaccinul anti-Omicron, noul tun al Big Pharma first appeared on Ziarul National .