Vaccinul anti-Covid și fake-news-ul. Avetisment: „Este a doua pandemie” Fenomenul fake-news-urilor este greu de controlat. Intr-o perioada plina de incertitudini, cum este cea a pandemiei, este mult mai riscant sa picam in plasa știrilor false. Fenomenul nu avea cum sa evite și cele mai noi știri, pe cele legate de vaccinul anti-coronavirus. Lupta guvernelor din toata lumea devine astfel și mai grea: pandemia trebuie ținuta sub control, iar fake-news-urile pe aceasta tema trebuie identificate și sancționate. Președintele Federației Internaționale Crucea Roșie, Francesco Rocca, spune ca fenomenul fak-news-urilor legate de vaccinul anti-covid reprezinta „o a doua pandemie”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

