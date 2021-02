Vaccinul anti-COVID produs de BioNTech şi Pfizer poate fi conservat la temperaturi mai ridicate BioNTech si Pfizer au trimis autoritatii americane de reglementare a medicamentelor (FDA) date care ”demonstreaza stabilitatea vaccinului” atunci cand este stocat la temperaturi cuprinse intre -25 si -15 grade Celsius. Vaccinul impotriva COVID-19 produs de BioNTech si Pfizer poate fi conservat timp de doua saptamani la temperaturi mai ridicate decat cele recomandate in momentul de fata, potrivit informatiilor date publicitatii de cele doua laboratoare, fapt care ar putea facilita in mod substantial distributia, potrivit AFP. In prezent vaccinul trebuie pastrat la temperaturi cuprinse intre -80… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

