- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat modul in care va ajunge vaccinul anti-Covid-19 de la producator la pacient. Oficialul a subliniat ca prioritate vor avea cadrele medicale, insa atrage atenția ca vaccinarea nu impiedica infectarea. „Dozele se țin la -80 de grade, se țin in mașini…

- Prima transa de vaccinuri Sars-Cov-2 ar trebui sa ajunga in Romania la sfarsitul lunii decembrie, iar in ianuarie va incepe vaccinarea, in primul rand pentru personalul medical, a anuntat ministrul Sanatati, Nelu Tataru. Ministrul a precizat ca este vorba despre vaccinul contractat de Comisia Europeana.

