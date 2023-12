Vaccinul anti-COVID. Mai avem de primit! Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti ca Romania are de primit 1,2 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Moderna, adoptate noilor tulpini, care au fost platite in urma „cu mai bine de doi ani”. „Ele au fost achizitionate in momentul in care s-au facut acele memorandumuri semnate de Guvern in anul 2021. Avem in momentul de fata o singura transa de circa 1,2 milioane de doze de la Moderna. Este vaccin adaptat tulpinilor de acum. Este un vaccin care fusese platit inca din anul 2020 ca si avans la contractul initial. Este practic un vaccin care trebuia oricum livrat pentru ca… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

