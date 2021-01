Stiri pe aceeasi tema

- 3.051 de persoane au fost vaccinate anti COVID-19 la Cluj de la începutul campaniei, dintre care 1.374 în ultimele 24 de ore. Conform datelor transmise de prefectul Mircea Abrudean, 22 de persoane au avut reacții adverse. Autoritațile nu au menționat…

- Campania de vaccinare anti-Covid a inceput in Argeș in ultima zi a anului 2020, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti si la Spitalul Municipal Campulung Muscel, dupa ce pe 30 decembrie au fost primite 100 doze de vaccin la sediul DSP Argeș. Primele doze au fost utilizate pentru imunizarea a…

- Argentina si-a inceput marti campania de vaccinare impotriva covid-19 cu vaccinul rusesc Sputnik V, devenind prima tara din America Latina care il foloseste, relateaza AFP. Campania de vaccinare se desfasoara in mod simultan in intreaga tara. In centrul acestei vaccinari – voluntare – se afla, intr-o…

- Seful Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, dr. Valeriu Gheorghița, se declara bucuros ca vaccinul anti-Covid-19 a ajuns in Romania in condiții de siguranța. „Sunt bucuros ca au ajuns la Cantacuzino. Este singurul centru care are capacitatea de stocare, la minus 80 de…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei a anunțat, miercuri, ca sunt șanse destul de mari ca primul vaccin impotriva coronavirus sa fie aprobat inainte de Craciun. Șeful statului a mai spus ca inițial vor fi vaccinați medicii si personalul medico-social, urmand persoanele din categoriile de risc.„Exista…

- Compania britanica AstraZeneca impreuna cu Universitatea Oxford au dezvoltat un vaccin impotriva virusului SARS-CoV-2 a carui eficiența este de 70%, transmite AFP. Studiile clinice intermediare au...

- In Slovacia au fost testați pentru coronavirus 3,6 de milioane de oameni, dintr-o populație de 5,5 milioane. Excepțiile au fost copiii mici și unele persoane varstnice. Testarea in masa s-a facut in primul weekend din noiembrie, iar cei care au fost confirmați cu Covid-19 au fost obligați sa intre in…

- Vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford și licențiat la AstraZeneca ar putea fi disponibil in aproximativ doua luni. Directorul companiei farmaceutice a anunțat ca vaccinul va fi disponibil pe piața incepand cu luna ianuarie 2021, noteaza Ro Health Review. In acest moment, vaccinul COVID-19 se afla…