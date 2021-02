Stiri pe aceeasi tema

- Un prim lot din vaccinul rusesc anticoronavirus Sputnik V a sosit sambata pe Aeroportul International din Maiquetia, care deserveste Capitala Venezuelei, Caracas, la bordul unui avion care a decolat din Moscova al companiei de stat venezuelene Conviasa, transmite EFE, potrivit AGERPRES. Lotul…

- Rusia deține, deja, trei vaccinuri anti-COVID-19, iar unul dintre ele, Sputnik V, primul lansat, este printre cele mai buna, cu o eficiența stabilita de savanții britanici in prestigioasa revista de știința The Lancet la 92%. In timp ce Ungaria a primit deja zeci de mii de doze, fiind prima țara…

- Vaccinul anti-COVID dezvoltat de Rusia, Sputnik V, a devenit noua arma ideologica a Kremlinului in ceea ce pare a fi un nou „Razboi rece” desfasurat pe frontul european al vaccinurilor. Astfel, Moscova isi promoveaza tot mai agresiv produsul, concomitent cu desfasurarea unei dure campanii de dezinformare…

- Guvernul ungar va achiziționa doua milioane de doze din vaccinul produs in Rusia, Sputnik V, a anunțat ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Aflat in vizita la Moscova, el a confirmat ca țara sa va achizționa vaccinul Sputnik V in trei tranșe. Ungaria este prima țara din Uniunea Europeana…

- Ungaria a decis sa nu mai foloseasca vaccinul rusesc impotriva coronavirusului, fiindca este de parere ca Rusia are o capacitate inadecvata de producție, spune șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. „Rusia are o capacitate de productie inadecvata”, a spus Gergely Gulyas, seful de cabinet…

- Moscova iși va deschide noile centre de vaccinare impotriva coronavirusului, de sambata. Primele categorii care urmeaza sa primeasca vaccinul vor fi profesorii, doctorii și asistenții sociali. Anunțul a fost facut astazi de primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, potrivit Reuters . Președintele rus…

