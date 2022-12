Vaccinul anti-Covid de la Pfizer/BioNTech recomandat, în Franța, bebelușilor de peste 6 luni La aproape trei ani de la apariția pandemiei Covid-19, in Franța, bebelușii de peste șase luni vor putea fi vaccinați contra coronavirusului. Autoritațile sanitare recomanda vaccinul Pfizer/BioNTech numai anumitor bebeluși de peste șase luni, nu tuturor, cum este in SUA, transmite presa franceza. Inalta autoritate pentru sanatate din Franța (HAS) recomanda extinderea vaccinarii contra Covid-19 copiilor intre șase luni și patru ani care prezinta risc de forme grave de boala și de deces. Este pentru prima data cand un vaccin anti-Covid – cel de la Pfizer/BioNTech – este aprobat in Franța pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

