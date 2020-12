Vaccinul anti COVID: Când ar putea ajunge în Moldova – declarație CHIȘINAU, 27 dec – Sputnik. Primele doze de vaccin anti COVID-19 ar putea ajunge in Republica Moldova in maxim trei luni. Precizarea a fost facuta de șeful adjunct al Direcției generale asistența sociala și sanatate a Primariei Chișinau, Boris Gilca. Potrivit acestuia din toamna 2021 am putea demara un program național accesibil de vaccinare. Specialistul in sanatate mai spune ca vaccinarile sunt necesare pentru toata populația, inclusiv pentru cei care au fost infectați cu COVID-19. „Pentru imunitate colectiva ar trebui sa vaccinam cel puțin 70% din populație, asta inseamna la modul ideal… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

