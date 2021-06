Stiri pe aceeasi tema

- Varianta indiana a devenit predominanta in Marea Britanie. Peste 90% din cazurile de coronavirus din Marea Britanie sunt varianta Delta, care a aparut pentru prima data in India, a declarat ministrul sanatații Matt Hancock, relateaza site-ului Euronews.Potrivit sursei citate, Matt Hancock a declarat…

- Din cauza raspandirii variantei Delta, depistate pentru prima data in luna aprilie in India si devenita de acum dominanta in Marea Britanie, ridicarea completa a restrictiilor prevazuta pentru 21 iunie ar putea fi amanata. Ministrul britanic al Sanatații, Matt Hancock, a declarat duminica ca tulpina…

- Nivelul de alerta in Marea Britanie este redus la trei.Boris Johnson a anunțat luni, intr-un discurs, o relaxare majora a lockdown-ului de saptamana viitoare, din 17 mai: „Rudele și prietenii se vor imbrațișa din nou”.Pub-urile, restaurantele și cafenelele din intreaga Anglie se vor deschide din 17…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut vineri ''anglo-saxonilor'', facand aluzie la Marea Britanie si SUA, sa inceteze ''blocarea'' exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 si a ingredientelor necesare producerii acestora, pentru a consolida astfel ''solidaritatea''…

- Foarte puține persoane au decedat dupa ce au fost vaccinate impotriva Covid-19, arata un studiu din Marea Britanie, iar majoritatea erau persoane in varsta cu alte afecțiuni care s-au infectat inainte ca vaccinul sa poata produce efecte, relateaza The Guardian.Cercetatorii afirma ca rezultatele studiului…

- Guvernul britanic a interzis intrarea in Regatul Unit a persoanelor care vin din India din cauza unei agravari a pandemiei in aceasta tara, fiind permis doar accesul rezidentilor britanici, care vor trebui sa plateasca pentru carantina la hotel, relateaza AFP potrivit Agerpres. Ministrul Sanatatii,…

- Jumatate din adulții din Marea Britanie au primit cel puțin o doza de vaccin COVID-19, țara devenind prima economie importanta din lume care a atins aceasta etapa, anunța Reuters potrivit mediafax. Ministrul Sanatații, Matt Hancock, a declarat pe Twitter ca numarul a fost atins dupa ce vineri…

- Prima țara din Europa care da LIBER la turiștii vaccinați anti-Covid. Vaccinul chinezesc și rusesc, INTERZISE Guvernul islandez deja a permis calatorilor din UE sa intre pe teritoriul sau fara a fi necesara carantina, dar noua decizie semnifica faptul ca va fi permis accesul si pentru vizitatorii din…