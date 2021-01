Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a aprobat, vineri, utilizarea in Uniunea Europeana a vaccinului anti covid AstraZeneca. Este recomandat persoanelor cu varste de cel putin 18 ani, anunța agentiile internationale de presa.

- „Cererea e mai mare decat oferta producatorilor.O veste buna: premierul Romaniei și-a exprimat disponibilitatea pentru a procura pentru țara noastra, pentru a aloca resursele necesare, pentru procurarea tuturor vaccinurilor care sunt disponibile.Ministerul Sanatații a semnat zilele trecute o comanda…

- Zi istorica pentru Uniunea Europeana, in batalia impotriva COVID-19. Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat vaccinul anti-covid dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Expertii spun ca serul e sigur si eficient.

- Agentia Europeana a Medicamentului a recomandat luni utilizarea vaccinului Pfizer/BioNTech in Uniunea Europeana, urmatorul pas fiind aprobarea din partea Comisiei Europene.Aceasta inseamna ca vaccinarea ar putea incepe pe 27 decembrie in tarile din UE.

- Uniunea Europeana ar putea da aprobarea finala pentru vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech in data de 23 decembrie, la doar doua zile dupa ce reglementatorul european ar da unda verde serului, a declarat Margaritis Schinas, vicepresedinte al Comisiei Europene, citat de Reuters.…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat ca a semnat o plata externa catre Comisia Europeana, reprezentand avansul pentru vaccinul Covid-19, in valoare de peste 12 milioane de euro. “Toți romanii trebuie sa știe! Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin COVID-19, in suma…