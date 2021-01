Vaccinul anti-coronavirus, depozitat în cutii de piza. Reacția lui Valeriu Gheorghiță (FOTO) Dozele de vaccin anti-coronavirus ar fi ajuns la Spitalul Slobozia in cutii de pizza. Astazi a inceput oficial campania de vaccinare din județul Ialomița. Primele doze de vaccin au fost distribuite catre spitalele din Slobozia, Fetești și Țandarei. Cei de la independentonline.ro au aratat prin fotografii faptul ca la Spitalul Județean de Urgența Slobozia dozele de vaccin anti-coronavirus au ajuns in cutii de pizza. Intrebat despre situația de la Spitalul Slobozia, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare Valeriu Gheorghița a spus: „Nu știam acest aspect, dar acest lucru nu are legatura cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

